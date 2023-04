Skadesmällen bekräftad - missar returen

Chelsea föll tungt mot Real Madrid på bortaplan och nu är goda råd dyra för Londonlaget. Under fredagen bekräftades dessutom ännu fler negativa nyheter.

Under fredagens presskonferens bekräftade interimtränaren Frank Lampard att senegalesen blir borta i åtminstone de två kommande matcherna. Matcherna det gäller är hemmamötet mot Brighton under helgen och nästa veckas retur mot just Real Madrid.

- Han kommer inte vara tillgänglig för någon av matcherna. Det är en skada i baksida lår och det kommer vara en fråga om veckor snarare än dagar, sa Lampard på presskonferensen.

I övrigt är Chelsea-truppen skadefri, förutom de tidigare skadorna på Armando Broja och Carney Chukwuemeka. Lampard passade även på att prata om hur man kommer hantera situationen kring N’Golo Kanté, som har varit borta från spel i fyra månader på grund av skada.

- Efter en skadeperiod på fyra månader behöver vi utvärdera situationen efterhand. När du har N’Golo frisk är han helt klart en av de bästa mittfältarna i världen.