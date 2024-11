Skandaldomaren Coote lär sluta - eller fortsätta i Saudiarabien

David Coote är avstängd av Premier League, efter en video där kallar Liverpool för ”skitklubb” och tidigare tränaren Jürgen Klopp för könsord, läckt ut. Han har även plockats bort från diverse uppdrag för Uefa.

Coote, som dömde just Liverpool så sent som i lördags, lär nu ha svårt att reparera skadan. Den engelska tidningen The Sun skriver att 42–åringen med stor sannolikhet själv kommer att avsluta karriären, innan han får sparken. Tidningen skriver samtidigt att domaren går miste om uppemot en miljon pund, en bit över tolv miljoner svensk kronor.

Det som möjligen skulle kunna vara en utväg, resonerar en annan tidning, Daily Mail, vore att fortsätta rättsskipandet i Saudiarabien istället.