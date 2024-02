Sky: Benham kan sälja Brentford - process är på gång

Premier League-klubben Brentford ägs sedan över tio år tillbaka av britten Matthew Benham. 55-åringen klev in som majoritetsägare i Brentford när klubben spelade i League One under 2012, och sedan dess har laget lyft till att nu spela i Premier League.

Nu uppger Sky att Benham, som började investera i Brentford redab under 2007, har anlitat rådgivare för att ta fram erbjudanden om investeringar i klubben. Enligt Sky kan processen till och med leda fram till en försäljning av så många andelar att det blir en ny majoritetsägare. Processen väntas inledas inom en snart framtid.

Brentford värderas, enligt Sky, till mer än 400 miljoner pund, motsvarande mer än 5,2 miljarder svenska kronor.

Brentford är just nu på 14:e-plats i Premier League. Svensken Saman Ghoddos spelar i klubben, och tidigare har även Pontus Jansson en bakgrund med spel i Brentford.