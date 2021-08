Sky: Kane dök inte upp på Tottenhams träning

Tottenhams engelske landslagsanfallare Harry Kane, 28, var i sommar med och förde England till final i EM. Samtidigt har han under senaste tiden ryktats vara på väg bort från Tottenham för en flytt till Manchester City.

Så sent som under söndagen uppgav den engelska tidningen The Telegraph att Kane kommer berätta för Tottenhams ordförande Daniel Levy att han är fast besluten att driva igenom en flytt till City i sommar.

Nu uppger Sky Sports att Kane skulle ha varit med på Tottenhams träning under måndagen efter en tids semester, men att han inte dök upp. Kane uppges hävda att han har tillåtelse att lämna Spurs i sommar, något klubbledningen inte håller med om.

Kane har tillhört Tottenham sedan han var ung och har i dagsläget kontrakt till sommaren 2024. Förra säsongen stod han för 33 mål och 17 assist på 49 framträdanden.