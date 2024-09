Slot: "Smäll för oss"

Liverpools Harvey Elliott skadade sig när han befann sig på Englands U21-landslagssamlingen. Enligt The Times har mittfältaren drabbats av en fotfraktur och han väntas vara tillbaka om sex veckor.

Liverpool-tränaren Arne Slot hymlar inte. Elliott kommer att saknas.

- Gällande Harvey är det en stor besvikelse för oss och honom. Visst, han spelade inte mycket i de första matcherna, men han spelade mycket under försäsongen och han visade vad han gick för. Självklart, om han hade varit frisk, skulle han fått mycket speltid. Nu är han inte det och det ger chansen till någon annan, säger Slot på en presskonferens och fortsätter:

- Det är först och främst en smäll för honom, men också för oss. Tillgänglighet är viktigt i en fas av säsongen där vi spelar sju matcher på 22 dagar.

Arne Slot ger även besked om nyförvärvet Federico Chiesa, som ännu inte gjort sin debut.

- Federico har tränat med laget tre eller fyra gånger, så vi får se hur det är med honom i dag och vilket beslut jag måste ta. Vi har mer än 20 spelare och vi får se om jag beslutar mig för särskilda positioner eller vilka som har bäst fysisk status just nu.

Slot fortsätter om Mac Allister:

- Han kom in i den senaste matchen (hoppade in i Argentinas match mot Colombia, reds. an,), men tränade i går. Jag förväntar mig att "Macca" är tillgänglig i morgon.