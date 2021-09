Solskjaer förnekar bojkott av efterrätt: "Helt klart ett skämt"

Tidigare i veckan medverkade Manchester Uniteds reservmålvakt Lee Grant i det engelska programmet TalkSport där han delade med sig av en händelse som inträffade på spelarnas hotell inför förra helgens 4-1-seger mot Newcastle. Grant berättade att inte en enda United-spelare vågade att ta någon efterrätt efter lagets gemensamma middag.

Anledningen? Samtliga spelare uppges ha blivit påverkade av Cristiano Ronaldo, som tidigare har målats upp som ett ”hälsofreak”.



Utspelet har skapat rubriker och frågor har väckts kring Manchester Uniteds uppladdningsrutiner inför match. Nu väljer tränaren Ole Gunnar Solskjaer att gå ut och försöka tona ned det hela.

ANNONS

- Det är helt klart ett skämt från ”Granty”. Det är inte så att skräpmat är en del av vår kost och att Ronaldo har ändrat på det, säger Solskjaer enligt Daily Mirror.

Manchester United befinner sig för tillfället i Schweiz inför tisdagens Champions League-möte med Young Boys.

Manchester Uniteds match mot Young Boys har avspark redan 18.45 och streamas på Telia och C More. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.