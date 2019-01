Solskjærs tidigare lagkamrat i träning med United: "Han ser vass ut"

Ett bekant ansikte har funnits på plats på Manchester Uniteds träningar de senaste dagarna. Italienaren Giuseppe Rossi, som tillhörde klubben mellan 2004 och 2007, tränade tillsammans med resten av truppen. Anfallaren har haft stora skadeproblem och är nu klubblös sedan han lämnade Genoa i somras. Rossi har bjudits in av sin tidigare lagkamrat i United, Ole Gunnar Solskjær.

- Vi kommer inte att värva Giuseppe tror jag, men han tränar på bra med oss, säger den tillfällige managern till Uniteds hemsida.

- Han ser vass ut. Han letar efter en klubb så Giuseppi kommer troligen att stanna med oss i ytterligare en vecka, om inte någon tar honom.

Sir Alex Ferguson har även han varit på plats på Uniteds träningar vid flera tillfällen, och imponerades av sin tidigare spelare.

- Han (Rossi) gjorde ett fantastiskt mål häromdagen på träning. Bossen (Sir Alex) vände sig om och sa; 'what about that son?', säger Solskjær.