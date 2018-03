Son: "Harry Kane är världens bäste spelare"

Harry Kane har fortsatt att ösa in mål för Tottenham under säsongen, men är just nu skadad till följd av en smäll i mötet med Bournemouth. En tung smäll för både Tottenham och det engelska landslaget, menar den sydkoreanske lagkamraten Heung-Min Son.

- Harry Kane är, så klart, en väldigt viktig spelare för England eftersom han är den bäste spelaren i världen, säger Son till Sky Sports.

- Det här är fotboll, ibland blir du skadad, men vi i Tottenham måste spela utan Harry. Det är tråkigt att han är sakdad men andra spelare måste vara redo. Jag är inte som Harry. Jag försöker bara att träna varje dag, men det är en bra chans att få något att hända, fortsätter Son.