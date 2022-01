Southampton får nya ägare - uppges betala 1,2 miljarder

Southampton, som för tillfället ligger på 14:e plats i engelska Premier League, har fått nya ägare. Sydkustklubben bekräftar under tisdagen att investmentbolaget Sport Republic slutfört köpet av "en kontrollerande andel" av Southamptons aktier.

Enligt brittiska Sky Sports köper Sport Republic de 80 procent av aktierna som tidigare tillhört den kinesiske affärsmannen Gao Jisheng. De gör det för en summa av 100 miljoner pund, motsvarande drygt 1,2 miljarder svenska kronor. Katharina Liebherr står kvar som minoritetsägare med 20 procent av aktieägandet.

- De senaste två åren har vi tillsammans med klubbens aktieägare sökt efter den rätta partnern för att föra klubben framåt. I dag har vi hittat den perfekta lösningen för vår klubb, säger Southamptons vd Martin Semmens på klubbens hemsida.

Sport Republic är ett investmentbolag (där affärsidén är att investera i andra aktiebolag) inom idrotts- och underhållningsindustrin. Bolaget är baserat i London och grundades av Henrik Kraft samt Rasmus Ankersen, där den sistnämnde varit sportdirektör i Brentford och ordförande för danska FC Midtjylland de senaste åren. Huvudinvesterare är serben Dragan Šolak.

