Southampton-tränaren: "Grealish väntade på Romeu i tunneln"

Manchester City kryssade under lördagen mot Southampton (1-1) på St Mary's Stadium i Premier League. Under matchen var det heta känslor på planen. Stuart Armstrong hoppade vid ett tillfälle in med dobbarna i Aymeric Laportes ena lår, medan Oriol Romeu och Jack Grealish hamnade i bråk efter en tuff duell.

Grealish blev först fälld av Jan Bednarek och blev sedan liggande i gräset, vilket gjorde att Romeu kom fram, ställde sig över stjärnspelaren och skrek. Grealish reagerade sedan med att knuffa motståndaren och det blev lite tumult.

Nu berättar Southampton-tränaren Ralph Hasenhüttl att Grealish väntade på Romeu i spelartunneln efter matchen. Grealish var irriterad på motståndaren.

- Grealish väntade på honom i tunneln med anledning av några saker som hände ute på planen, som inte var rätt, säger tränaren enligt den engelska tidningen Daily Mail.

- Men det är inte något för kamerorna. De pratade om det och allt är bra, fortsätter han.

Grealish kom till City från Aston Villa inför den här säsongen och är hittills noterad för tre mål och tre assist på 23 matcher. Engelsmannen har därmed ännu inte levt upp till de högt ställda förväntningarna på honom i den engelska storklubben.

Manchester City toppar den engelska högstaligan.