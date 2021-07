Spurs bekräftar: Ryan Mason stannar i klubben

I mitten av april fick Jose Mourinho sparken från Tottenham. Omgående gick klubben ut med att 29-årige Ryan Mason, som arbetade i klubbens ungdomsakademi, tog över som interimtränare. Spurs slutade sjua - och nyligen blev det klart att förre Wolves-tränaren Nuno Espirito Santo tar över huvudansvaret.

Vad som händer med Mason? På lördagen bekräftar Spurs att han återvänder till sin roll i ungdomsakademin som ansvarig för spelarutvecklingen.

- Ryans återkomst till akademin gör att han kan fortsätta sitt unika arbete som tränare och spelarutvecklare, vilket han är väldigt passionerad över, säger akademichefen Dean Rastrick via klubbens hemsida.

Klubben bekräftar även att Ian Cathro, Rui Barbosa och Antonio Dias, som jobbade med Espirito Santo i Wolves, blir en del av A-lagets tränarteam.

