Spurs nollat i Londonderbyt - Arsenal kopplar grepp i CL-jakten

Tottenham hade chansen att gå förbi Arsenal och upp på fjärde plats i Premier League-tabellen under lördagskvällen, men då krävdes seger borta mot Brentford. Spurs-tränaren Antonio Conte valde då återigen att starta med Dejan Kulusevski som bildade forwardstrio med Harry Kane och Heung-min Son.

I Brentford tog lagkaptenen Pontus Jansson plats i mittlåset. startade i hemmalaget gjorde även Christian Eriksen och svenskbekantingen Saman Ghoddos.

Framför hemmapubliken skapade Brentford matchens första farliga målchans. Dryga kvarten var spelad när Ivan Toney nådde högst på Christian Eriksens hörna, men forwardens nick gick i ribban.

Brentford stod upp bra och Tottenham hade stundtals svårt att skapa chanser, mycket tack vare ett stabilt försvarsspel av hemmalaget - och Pontus Jansson.

- Kane har blivit väl omhändertagen av Jansson, även om man kan tänka sig att det kommer förändras längre fram i matchen, sa Sky Sports-experten Alan Smith.

En chansfattig första halvlek slutade 0-0.

- Spurs har stått för en platt insats, sa Smith i halvtid.

Tottenham kom ut som det bättre laget efter paus och skapade flera chanser att ta ledningen, dock utan att få utdelning. I stället var det Brentford som var närmast att avgöra matchen på tilläggstid då Toney återigen var stark i luftspelet och nickade en frispark i stolpen.

Londonderbyt slutade 0-0 och lagen fick dela på poängen, vilket betyder att Spurs tappar greppet om Champions League-platsen. I nuläget är avståndet två poäng upp till Arsenal, som besegrade Manchester United med 3-1 tidigare under lördagen.

- I det här skedet av säsongen, när vi kämpar för det vi kämpar för (en CL-plats), är en poäng aldrig tillräckligt. Jag tycker inte att vi skapade tillräckligt med chanser eller hade den rörlighet i vårt spel som vi brukar ha, säger Eric Dier till Sky Sports.

Tottenham lämnade lördagens match utan att ha skjutit ett enda skott på mål. Enligt statistiktjänsten OptaJoe har Spurs nu inte haft ett skott på mål i fyra hela halvlekar (1-0-förlust mot Brighton senast).

- Jag såg att vi inte har haft några skott på mål två veckor i rad nu. Det handlar inte bara om de offensiva spelaren, vi måste ge dem bollar i rätt positioner. Vi är väldigt besvikna. Det är inte vad vi hade förväntat oss med tanke på hur vårt anfallsspel har sett ut tidigare, säger Dier, och kommentar toppstriden:

- Vi vet vad som står på spel. De tre senaste matcherna har förändrat mycket och jag tror att de tre kommande matcherna kan förändra mycket. Vi måste fokusera på oss själva och försöka vinna alla våra matcher. Vi har det fortfarande i våra händer eftersom vi ska möta Arsenal.

Startelvor:

Brentford: Raya - Rasmussen, Jansson, Sørensen, henry - Janelt, Jensen, Eriksen - Mbeumo, Toney, Ghoddos.

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Kane, Son.

14 - After scoring in 14 consecutive halves of Premier League football (between 4-0 wins against both Leeds and Aston Villa), Spurs have now failed to even register a single shot on target in their last four halves against Brighton and Brentford. Blip. #BRETOT