Spurs varning: Det finns falska Bergvall-konton

Det gäller att vara uppmärksam på sociala medier.

Något som Tottenham nu varnar för.

Premier League-jätten har upptäckt konton på X som utger sig för att vara Lucas Bergvall, bland annat. Problemet? Den förre BP- och Djurgården-talangen är inte aktiv på plattformen.

"Vi är medvetna om fejkkonton på X som utger sig för att vara våra spelare, speciellt Lucas Bergvall och Luka Vuskovic. Vi arbetar med X för att få dessa konton borttagna", skriver Spurs.

"Vi kan bekräfta att ingen av dessa spelare har ett konto på X".

18-årige Bergvall gjorde debut i Premier League i måndags, mot Leicester. Svensken fick goda betyg för sitt inhopp men åkte också på en utskällning av lagkamraten Guglielmo Vicario för ett slarvigt bolltapp.

Tottenham ställs härnäst mot Everton.

We are aware of fake accounts on X pretending to be and impersonating our players, specifically Lucas Bergvall and Luka Vuskovic. We are working with X to get these accounts removed.



We can confirm that neither of these players has an account on X.