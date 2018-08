Startdebut för Ken Sema i Watford - och Dahlberg på bänken

Tidigare i dag blev Ken Sema uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp, efter att ha petats till sommarens VM i Ryssland. Nu kommer ytterligare glädjande besked för svensken. Sema får första gången starta för Watford, när laget ställs mot Reading på bortaplan i ligacupen.

Den tidigare Östersundsstjärnan kom till Watford i somras och har gjort tre raka inhopp i Premier League.

I ligacupmötet med Reading får Pontus Dahlberg sitta på bänken, då förstemålvakten Ben Foster vilas och Heurelho Gomes startar i målet.

Readings startelva: Walker - Gunter, O'Shea, Moore, Bacuna - Swift, Ilori, Meite, Richards - McNulty, Kelly.

Watfords startelva: Gomes - Navarro, Mariappa, Prödl, Masina - Femenía, Chalobah, Wilmot, Quina, Sema - Success.

🔢 | Here's how #watfordfc line up in the #CarabaoCup at @ReadingFC tonight.



Debuts for Navarro, Masina, Wilmot & Quina, and a first start for Sema.



Also, a welcome return to action for Chalobah 🙌#RDGWAT



Matchday Live ⤵️https://t.co/PVwblwzSzR pic.twitter.com/TPpxQxRjn8