Sunderland-ikonen Charlie "The King" Hurley död

Tidigare irländske landslagsspelaren och Sunderland-ikonen Charlie "The King" Hurley är död, meddelar Sunderland under torsdagen. Hurley blev 87 år gammal.

Hurley gjorde över 100 matcher med Millwall, innan han gick till Sunderland, där det blev över 400 matcher och till sist avslutade han sin karriär i Bolton.

"Vi är väldigt ledsna över att höra om Charlie Hurleys bortgång, en av de största och mest älskade spelarna i Sunderlands historia", skriver Sunderland på X.

Totalt sett blev det även 40 A-landskamper med Irland mellan 1957 och 1969.

We are deeply saddened to learn of the passing of Charlie Hurley, one of the greatest and most beloved players in the history of Sunderland AFC.