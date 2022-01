Talang nätade i Liverpools cupseger - näst yngst någonsin

Liverpool tog under söndagen emot Shrewsbury Town på hemmaplan i den tredje omgången i FA-cupen. Den engelska storklubben ställde upp med ett reservbetonat manskap, men med stjärnor som Virgil van Dijk och Andy Robertson på planen.

Trots det var det Shrewsbury, som är på 15:e plats i League One, som tog ledningen. I den 27:e minuten dök Daniel Udoh upp i straffområdet, mötte ett inspel och fick fira 0-1. Men den oväntade ledningen stod sig inte särskilt länge.

Liverpool-talangen Kaide Gordon, 17, kvitterade i den 34:e minuten till 1-1. Vid en ålder på 17 år och 96 dagar är Gordon näst yngste målskytt någonsin i Liverpools historia. Bara Ben Woodburn (17 år och 45 dagar) var yngre när han gjorde sitt första mål för Merseysideklubben.

Strax före halvtid var Fabinho kylig från straffpunkten till 2-1 när han fullbordade vändningen. Roberto Firmino fyllde sedan på till 3-1 med en läcker klack från nära håll innan Fabinho blev tvåmålsskytt när han dunkade upp 4-1 i nättaket på tilläggstid.

Jürgen Klopps mannar har därmed bokat en plats i FA-cupens fjärde omgång, som lottas senare under söndagskvällen.

Startelvor:

Liverpool: Kelleher - Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson - Dixon-Bonner, Fabinho, Morton - Gordon, Woltman, Jones.

Shrewsbury: Marosi - Pennington, Ebanks-Landell, Nurse - Bennett, Vela, Davis, Leahy, Ogbeta - Bowman, Udoh.

