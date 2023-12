Talangerna utbytta i tårar - när Tottenham hemmaslog Bournemouth

Tottenham-talangen Pape Matar Sarr har under höstsäsongen växt ut och tagit en större roll under Ange Postecoglus ledning. Hittills har 21-åringen noterats för 17 Premier League-framträdanden i jämförelse med elva under hela förra säsongen.

Samtidigt belönades talangen tidigare denna månad med en plats i Senegals trupp för den kommande upplagan av afrikanska mästerskapen.

Men hans medverkan i turneringen är nu i fara.

I Tottenhams möte med Bournemouth under söndagen, där Sarr tidigt gav Spurs en 1-0-ledning, blev han sittande efter 32 minuter. Efter läkarhjälp konstaterades det att han inte kunde spela vidare, och senegalesen syntes lämna planen i tårar. Vad det rör sig om för skada är fortfarande oklart.

På övertid klev även unge talangen Alejo Véliz av skadad och i tårar. Argentinaren var otröstlig när han klev av vid sidlinjen och kramades om av Spurs-tränaren Ange Postecoglu.

Matchen då?

Den slutade 3-1. Tottenham utökade ledningen Sarr gett dem genom Heung-Min Son i den 72:a minuten och Richarlison i den 80:e minuten. Innan matchen var över reducerade Alex Scott för Burnley till 3-1.

Ur svenskt perspektiv spelade inte Dejan Kulusevski matchen. Forwarden var avstängd efter att ha tagit sitt femte gula kort i 2-4-segern mot Brighton senast.

Startelvor:

Tottenham: Vicario - Porro, Emerson Royal, Davies, Udogie - Sarr, Bentancur - Johnson, Lo Celso, Son - Richarlison.

Bournemouth: Neto - Smith, Zabarnyi, Senesi, Ouattara - Cook, Christie - Tavernier, Kluivert, Sinisterra - Solanke.