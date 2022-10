Telegraph: Benitez kan ta över Nottingham Forest

James Maddison gjorde två av målen när Leicester besegrade bottenkollegan Nottingham Forest med 4-0 under måndagskvällen. "The Foxes" lämnar därmed jumboplatsen i Premier League-tabellen, till förmån för just storsatsande Nottingham.

Trots att hela 22 nyförvärv anslutit till truppen har chefstränare Steve Cooper, som förde klubben till Premier League för första gången på 23 år i fjol, inte lyckats få ihop laget. Nu ligger nykomlingen sist efter åtta spelade matcher, och därmed har även pressen på Cooper ökat.

- Jag förstår situationen helt och hållet. Jag förstår även frågan (om min framtid) och jag respekterar den till 100 procent, sa Cooper efter matchen mot Leicester enligt The Telegraph.

- Men det jag oroar mig för är att vi har förlorat ännu en match, inte min egen situation eftersom jag bryr mig mer om klubben än mina egna omständigheter. Vi har en rad resultat som inte är bra, jag kommer inte att gömma mig från det.

Enligt The Telegraph slåss Steve Cooper nu för att behålla sitt jobb. Enligt samma tidning är tidigare Liverpool-, Everton- och Newcastle-tränaren Rafael Benitez högaktuell som ny ersättare i Nottingham Forest - förutsatt att en förändring på huvudtränarposten sker.

The Telegraph hävdar vidare att Benitez anses vara ett högprofilerat val som dessutom kan förändra lagets spelsätt på kort varsel. The Times menar att kontakter redan är tagna mellan parterna.