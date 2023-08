Telegraph: Liverpool budar på Caicedo - högre än Chelsea

Liverpool har fått tre bud nobbade på Romeo Lavia. Sent under onsdagen rapporterade brittisk media att Chelsea lagt ett högre bud på Southamptons mittfältsdiamant.

Men här kommer en oväntad vändning.

Chelsea har under hela transferfönstret kopplats samman med Brightons Moises Caicedo, enligt The Guardian börjar man också närma sig en affär, men från vänster har nu Liverpool klivit in, enligt The Telegraph.

Journalisten Matt Law skriver att Liverpool har lagt ett högre bud på Caicedo än vad Chelsea hittills gjort. Spelaren i fråga ska dock föredra en flytt till Chelsea.

Brighton sägs kräva 90+10 miljoner pund. Ett totalpaket på motsvarande 1.3 miljarder kronor. Exakt vad Liverpool har lagt fram för bud till Brighton framgår inte av uppgifterna, mer än att man är förbi Chelsea.

Enligt flera brittiska medier har Liverpool inte lagt ett bud, men man har tagit kontakt med Brighton för att diskutera en affär.

Caicedo skrev på för Brighton 2021. Han har tidigare varit i Beerschot och Independiente. Avtalet med Brighton sträcker sig till 2027.