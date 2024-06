Telegraph: Spelarna "chockades" av ten Hag-nyheten

Samstämmiga uppgifter slår fast att Erik ten Hag får behålla sitt jobb. Nederländaren och Manchester United ska dessutom vara i samtal om att förlänga tränarens kontrakt, som löper ut nästa sommar.

54-åringen har varit under utredning sedan FA-cuptiteln i slutet av maj. Sportsliga ledningen har granskat allt, samtidigt som man under tiden har varit i kontakt med andra kandidater ifall slutsatsen skulle landat i att ett tränarskifte var tvunget att ske.

The Telegraph uppger att flera spelare i United trodde att ten Hag skulle få sparken. Spelarna ska ha blivit "chockade" när de under tisdagskvällen, via media, i stället fick läsa att nederländaren blir kvar på sin post.

Spelarna, som antingen är på semester eller med sina respektive landslag, fick ingen information om saken i förväg.

"Den övergripande reaktionen på nyheten bland nyheterna verkar ha varit överraskning. De hade ingen aning om vad som pågick", säger en källa till tidningen.

Vidare skriver The Telegraph att spelarna är lättade över att osäkerheten kring ten Hag är löst att klubben nu kan blicka framåt mot vad som komma skall.