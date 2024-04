ten Hag markerar mot flera medier

Manchester United och huvudtränare Erik ten Hag fick utstå massiv kritik efter 4-3-straffsegern mot Coventry i FA-cupsemifinalen i söndags.

Både laget och prestationen sågades rejält samtidigt som profilerade journalister slog fast att nederländaren "måste lämna sitt uppdrag" med tanke på insatsen.

På en presskonferens tidigare i veckan röt ten Hag ifrån:

- Jag kan absolut inte förstå reaktionerna. Reaktionen från er (media) var pinsam. Det är kommentarerna... Toppfotboll handlar om resultat. Vi tog oss till final och vi förtjänade det, inte bara utifrån den här matchen utan andra matcher också, sa ten Hag då.

- Två gånger (till final) på två år, det är magnifikt. För mig som tränare har jag tagit mig till fyra cupfinaler på fyra år. Kommentarerna (från media och experter) var skamliga.

Under fredagen var det återigen dags för pressträff. Men enligt The Telegraph hade ten Hag då förbjudit tre tidningar från att ställa frågor. Det handlar om lokaltidningen Manchester Evening News, The Mirror och The Sun.

Tränaren ansåg att helt enkelt mediernas rapportering från Coventry-matchen var respektlös. Det låg bakom hans markering, skriver The Telegraph.

Det är inte första gången ten Hag väljer att agera mot medier. I slutet av 2023 portades flera mediebolag från en presskonferens efter att klubben inte fått bemöta en artikel som gjorde gällande att nederländaren hade tappat stora delar av spelargruppen.

Manchester United är sexa i Premier League. Laget ställs härnäst mot Burnley på lördag.