Terry avslöjar Mourinhos knep för att maska: "Hoppade in i varandra"

José Mourinho har vunnit tre Premier League-titlar med John Terry och Chelsea.

John Terry har under VM, när han jobbar som expert för BeIN Sports avslöjat "The Special One":s knep för att fördriva tid i slutet av matcherna som var jämna och tajta.

- Jag minns att regeln var att om vi ledde med 1-0 och bollen kom in i boxen… Om två försvarare gick upp tillsammans och båda gick ner "skadade" så behövde man inte lämna planen, säger han i BeIN Sports enligt Daily Mail och fortsätter:

- Sista kvarten, sa han till mig och Gary Cahill: ”När bollen kommer in, se till att båda går ner, hoppa in i varandra och ramla för ni kommer inte behöva gå av då.

ANNONS

John Terry hyllar sedan José Mourinho som hittade dessa "kryphål" i regelboken för att vinna över de små marginalerna på sin sida.

- Vi hade aldrig hört talas om den regeln någonsin, Mourinho var så långt före alla andra och vi snackar små marginaler, de bästa hittar dessa små marginaler. Otroligt.