The Athletic: Arsenal har lagt rekordbud på Rice - City drar sig ur

Declan Rice, 24, kan mycket väl komma att bli sommarfönstrets dyraste övergång.

I dagarna fick Manchester City ett bud värt 80 miljoner pund (motsvarande knappt 1,1 miljarder kronor) plus tio miljoner pund (cirka 136 miljoner kronor) i bonusar nobbat av West Ham. Nu har Premier League-rivalen Arsenal svarat - och höjt insatsen rejält.

Under natten till onsdagen uppger nämligen The Athletic att Arsenal har lagt ett nytt, förbättrat bud värt 100 miljoner pund (1,37 miljarder kronor) plus ytterligare fem miljoner pund (ungefär 68 miljoner kronor) i bonusar på Rice. Skulle budet accepteras blir 24-åringen den dyraste engelska spelaren någonsin.

”Gunners” hoppas att jättebudet ska vara tillräckligt för att vinna dragkampen om mittfältsstjärnan, hävdar samma sajt.

Budet matchar i den initiala värdering som klubben satte på Rice, det vill säga minst 100 miljoner pund.

Fabrizio Romano uppger under onsdagen att Manchester City nu har dragit sig ur kampen om Rices signatur. Arsenal och West Ham ska nu i stället vara i diskussioner om betalningsupplägg och villkor.

Jack Grealish är i dag den dyraste engelska spelaren. Manchester City betalade som bekant nästan 1,2 miljarder kronor när man köpte loss yttern från Aston Villa sommaren 2021.

Totalt har Declan Rice gjort 15 mål samt 13 assist på 245 matcher i West Ham-tröjan sedan a-lagsdebuten 2017. På meritlistan finns dessutom 43 landskamper för England, där han är en given kugge på mittfältet.