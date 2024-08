The Athletic: Manchester City nära att sälja Alvarez

Julian Alvarez, 24, vara eller icke-vara i Manchester City har varit omskriven. Nu ser det ut som att forwarden kommer att lämna sin nuvarande klubb för att gå till Atlético Madrid.

Enligt The Athletics David Ornstein är klubbarna nära att komma överens om en prislapp och Manchester City skulle i sådana fall tjäna storkovan. Summan väntas bli minst fem gånger så stor som när Manchester City värvade Alvarez från River Plate i januari 2022 för 14 miljoner pund, nästan 190 miljoner kronor i dagens penningvärde. Minst 70 miljoner pund därmed, ungefär 940 miljoner kronor.

Tidigare har Daily Mail uppgett att Atlético Madrid kan försöka inkludera Joao Felix i Alvarez-dealen för att sänka prislappen.

Alvarez, som totalt svarar för 36 mål och 18 assist på 103 tävlingsmatcher i City, själv ska vara sugen på att byta Manchester mot Madrid.

Alvarez-affären lär även leda till en dominoeffekt. Enligt The Athletic är Atlético Madrid alltmer öppet för att sälja sin 20-årige forwarden Samu Omorodion. I juni fick Chelsea ett bud på 32,5 miljoner euro, ungefär 375 miljoner kronor, plus bonusar förkastat av den spanska huvudstadsklubben, enligt The Athletic.

Om Chelsea värvar Omorodion så är det fortfarande aktuell för ”The Blues” att plocka in Victor Osimhen från Napoli och släppa Romelu Lukaku i motsatt riktning, uppger sajten.