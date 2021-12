The Athletic: Tottenham ber Premier League att skjuta upp match

Tottenham kommer att be Premier League att skjuta upp söndagens bortamöte med Brighton & Hove Albion i ligan på grund av ett covid-19-utbrott i truppen, enligt The Athletic. Sajten rapporterade redan under tisdagen att upp till sju spelare och minst två personer i klubbens ledarstab har testat positivt för smittan.

Nu anses läget ha blivit värre i klubben.

Enligt Sky Sports har tränaren Antonio Conte bekräftat att åtta spelare och fem personer i ledarstaben har testat positivt och att antalet ökar varje dag.

- Situationen gör mig väldigt upprörd eftersom det är allvarligt, säger Conte under presskonferensen inför Europa Conference League-mötet med Rennes på torsdag.

- Det är smittsamt och det finns en stor infektion. Nu är vi lite rädda, för i morgon (torsdag) vet vi inte vad som kommer att hända, fortsätter han.

Tottenham spelar mot Rennes i Europa Conference League under torsdagskvällen, en match som inte kan skjutas upp om de inte har färre än 13 spelare tillgängliga eller ingen registrerad målvakt inför matchen. Så illa är dock inte läget.

Tottenham kommer därför i stället att be Premier League skjuta upp lagets match mot Brighton på söndag. Premier League-uppskjutningar görs från fall till fall. Det finns helt enkelt inget fast antal spelare som man tar hänsyn till. Om en klubb ber om att skjuta upp en match kommer Premier Leagues ledning att ta ett beslut.

Förra säsongen rapporterade Manchester City fyra positiva covid-19-fall bland spelare och personal den 25 december och ytterligare tre den 29 december. Efter det sköts deras match mot Everton på Goodison Park upp.