The Guardian: Leicester sparkar Willie Kirk

Tidigare den här månaden meddelade Leicester City att tränare Willie Kirk är avstängd. Han utreddes av klubben för en påstådd relation med en av sina spelare.

- Willie Kirk hjälper klubben med en intern process, där utfallet kommer att avgöras efter hand. Assisterande tränare Jennifer Foster och Stephen Kirby kommer att leda laget i lördagens FA-cupmöte med Liverpool, sa en talesperson för Leicester till The Guardian.

Nu skriver just The Guardian att utredningen är klar - och att Leicester sparkar Kirk. Det blir just Foster och Kirby som tar över rodret tills vidare.

Kirk anslöt till Leicester som direktör i juli 2022. Fyra månader senare tog han över som tränare efter Lydia Bedfourd.

Annons

Leicester hade då gått poänglösa i sex matcher, men Kirk ledde laget till nytt kontrakt, före Brighton och Reading.,

Senare under kvällen bekräftade Leicester via sin officiella hemsida att man sparkar Kirk.