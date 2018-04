Tidigare engelsk landslagkapten död

Under 1970- och 80-talet gjorde Ray Wilkins 84 A-landskamper för England, där han även var lagkapten, och han har även spelat för lag som Chelsea, Manchester United, Rangers, Milan och PSG.

Wilkins hade även en lång karriär som tränare, där han bland annat varit med som assisterande i Chelsea och det engelska U21-landslaget. Wilkins har även jobbat som tv-expert.

Ray Wilkins blev 61 år gammal.

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ