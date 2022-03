Tillbaka för första gången sedan invasionen och blev hjälte - brast ut i tårar

Efter Ryssland invarderat grannlandet Ukraina hade West Hams ukrainske anfallare Andrij Jarmolenko en tillfällig frånvaro från fotbollen. 32-åringen hade både fru och barn kvar i Ukraina och var inte i skick att fokusera på fotboll. Något som klubbens tränare David Moyes bekräftade för Daily Mail.

- Han är såklart väldigt, väldigt upprörd över hela situationen, vilket många är, speciellt personer från Ukraina. Så vi kommer inte stressa honom, sa Moyes.

Dagarna efter bekräftade den ukrainske fotbollslegendaren Andrij Sjevtjenko, som dessutom varit förbundskapten för Jarmolenko i landslaget, att West Ham-anfallaren lämnat England för att hjälpa sin familj.

- Hans fru och ett av hans barn var i Ukraina och de har precis korsat gränsen. De är i Polen nu. Jag tror Andrij ska flyga till Polen nu för att hämta sin fru. Jag tror hon har korsat gränsen nu och hon kommer förmodligen hit, sa Sjevtjenko.

Därefter har Jarmolenko inte varit med i någon utav West Hams matchtrupper förrän de mötte Aston Villa hemma i London under söndagen, då 32-åringen inledde på bänken.

Men i den 52:a minuten var han tillbaka på plan då han ersatte Michail Antonio. Ukrainaren möttes av stående ovationer - och bara 18 minuter senare blev han hjälte för West Ham.

På ett inspel från Said Benrahma tog Jarmolenko emot och sköt sedan direkt in 1-0 till hemmalaget. Därefter utspelade sig rörande scener. Jarmolenko brast ut i tårar och pekade sina händer mot himlen, samtidigt som hans lagkamrater omringade honom. Ukrainaren var märkbart emotionell efter en sagolik comeback.

Bara tolv minuter senare utökade sedan West Ham genom Pablo Fornals, återigen på assist från Benrahma, innan Aston Villa fastställde slutresultatet 2-1 på tilläggstid genom Jacob Ramsay.

Viktiga poäng för West Ham i kampen om Champions League-platsen. Men matchens ögonblick för både spelare, ledare och supportrar var nog utan tvekan Jarmolenkos återkomst till fotbollen och de vackra scenerna som följde därefter.

- Det var så emotionellt för mig på grund av situationen i mitt hemland. Det var så svårt för mig, för att i detta nu dödar den ryska armén det ukrainska folket. Det var så emotionellt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara tacka mina lagkamrater och supportrarna som funnits där för mig och för Ukraina. Men inte bara dem, utan det brittiska folket också. Vi känner eran support. Uppriktigt sagt, ett stort tack, säger Jarmolenko till Sky Sports.

Vidare berättar Jarmolenko om hur hans situation har varit sedan invasionen.

- Efter den 26 februari (när invasionen inleddes) var jag tvungen att ta ett uppehåll på fyra dagar för att det var omöjligt för mig att träna, jag tänkte bara på min familj och på mitt folk. Nu försöker jag bara ge allt på planen. Men jag är inte redo helt än, för jag har bara tränat tre eller fyra gånger de senaste två veckorna.

Efter matchen hyllas Jarmolenko för sin insats.

"En vinst för West Ham och ett mål av Andrij Jarmolenko. Hur han kan fokusera och spela, för att inte prata om göra mål, är otroligt för mig. Ukrainare är otroliga", tweetar Gary Lineker.

