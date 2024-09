Tobias Hellgren ny Premier League-bloggare på Fotbollskanalen: "Vill redan nu be om ursäkt"

Tobias Hellgren, ny Englandsbloggare på Fotbollskanalen! Ska vi säga grattis eller bara be en bön för din mejlkorg som kommer svämmas över av Arsenal- Liverpool- och Unitedsupportrar som hävdar att du hatar just DERAS lag?

- Det här är ett utmärkt tillfälle att be en bön för min mejlkorg. Eftersom jag själv är supporter till ett uruselt fotbollslag (som inte spelar i PL) vet jag mycket väl hur åsikter om ens hjärtas lag kan röra upp känslor. Speciellt sådana man själv inte håller med om. Kommer ens mina egna vänner - eller min familj - kunna hålla sig från att mejla upprört om jag "trampar snett"?

Annons

- Skämt åsido. Det här ska bli otroligt kul - och det blir ännu roligare med engagemang från och interaktion med alla läsare. Jag välkomnar alla former av mejl, invändningar och missnöjesyttringar. Snälla som spetsiga.

Var det Alan Shearers straffar i krysset, Peter Crouchs mäktiga häng eller Fabien Barthez galna upptåg som fick dig att fastna för Premier League?

- Med all respekt för både Crouchs gängliga hållning och Barthez galenskap har jag ett tidigt minne som sticker ut. Jag har följt PL sedan slutet av 2000-talet, men på den tiden var man ung och hade inte samma tillgång till matcherna som numera. När vi till slut fick in alla betal-tv-kanaler - och man kunde se ALLT - i mitt gamla pojkhem är det en fajt jag särskilt minns: derbyt mellan Manchester United-Manchester City. Du vet, när Wayne Rooney gjorde det där fullständigt galna bicykleta-målet.

Annons

- Som en fotbollstokig skitunge blev jag förälskad i engelsk fotboll där och då.

"We don’t let this slip!" skrek Steven Gerrard innan han gjorde just det och snubblade bort PL-titeln åt Liverpool. Vad ska du göra för att inte göra dina läsare lika besvikna?

- Om inte den store Gerrard kunde hålla ihop det, vad talar då för att jag…

- Nejdå. Jag ska försöka att ha variation i bloggen. Spaningar och åsikter kommer blandas med lättsammare saker som listor och tipp. Jag kommer även plocka upp en del nyheter och försöka förklara varför saker och ting sker i den enorma PL-industrin.

Noni Madueke i Chelsea skrev att han hatade staden Wolverhampton. Blev utbuad och fick sedan be om ursäkt. Något du vill passa på och be om ursäkt för redan nu så att vi får det avklarat?

- Att be alla om ursäkt vid varje givet tillfälle är alltid en bra idé. Utmärkt fråga.

Annons

- Jag vill redan nu be om ursäkt för att vissa lag oundvikligt kommer få mer utrymme än andra. Jag är ledsen för det, men det betyder inte att jag hatar alla andra lag.

- Ibland är det lätt att få "hang ups". Man hakar upp sig på något, helt enkelt. Något man inte gillar. Och återkommer gärna till det. Oavsiktligt, nästan. Jag vet inte vilka mina "hang ups" kommer bli men jag ber redan om ursäkt för dem. Avslutningsvis vill jag väl bara be om ursäkt rent allmänt.

Avslutningsvis en mer seriös fråga: Vilka vinner Premier League och vad kan vi förvänta oss av jättetalangen Lucas Bergvall i Tottenham?

- Manchester City gör inte en poängmässigt sämre säsong än i fjol, men det räcker inte. Arsenal kommer att göra det ännu bättre och vinner därför Premier League.

- När det gäller Bergvall tror jag vi kan förvänta oss betydligt mer än vad många av oss nog trodde i början av sommaren. Det känns nu givet att han kommer få sina chanser, och gott om sådana. Och han är långt ifrån avskriven spridda starter om han levererar.

Annons

- Det är alltid svårt att sia kring unga spelares utveckling och när det kommer "ta fart" på allvar. Man vet helt enkelt inte. Min känsla är att det mestadels kommer handla om inhopp för Bergvall den här säsongen. Med det sagt har han redan bevisat att han kan ha många fina år framför sig i Spurs-tröjan.