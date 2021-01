Tottenham besegrade bottenlaget efter konstmål

Bottenlaget Sheffield United tog emot Tottenham under söndagen. Och Tottenham fick en drömstart i matchen. Efter bara fem minuter kom första målet.

Heung-min Son hittade in med en boll som Serge Aurier kunde nicka in.

Sheffield kunde sedan hålla 0-1 ganska långt in i halvleken, men med fem minuter kvar av den första halvleken fick Harry Kane bollen utanför straffområdet och vände upp. Ingen press fick han på sig och kunde placera in 2-0. Målet var hans tolfte för säsongen.

I den andra halvleken fick Sheffield Untied vittring, då Tottenham backade hem som de gjort i ledning under hela säsongen. John Fleck hittade in till David McGoldrick som nickade in 1-2-reduceringen.

Bara minuter senare utökade Tottenham ledningen igen. Steven Bergwijn agerade framspelare när Tanguy Ndombele med en konstspark kunde lyfta in bollen över Sheffield-målvakten och in i bortre.

3-1 blev också slutresultatet, och Tottenham hade besegrat bottenlaget Sheffield United på bortaplan, samt i alla fall tillfälligt tagit sig upp på fjärde plats i Premier League-tabellen.

- Fantastisk insats från alla i dag - vi började riktigt bra, aggressivt med vår press och vi var kliniska och gjorde 2-0. Även i andra halvlek, när de gjorde mål, fick vi inte panik. Tanguy (Ndombele) gjorde ett fantastiskt mål, säger Harry Kane till BBC.

Startelvor:

Sheffield: Ramsdale - Bogle, Basham, Egan, Ampadu, Stevens - Lundstram, Norwood, Fleck - McGoldrick, Burke

Tottenham: Lloris - Aurier, Rodon, Dier, Davies, Reguilon - Höjbjerg, Ndombele - Bergwijn, Kane, Son