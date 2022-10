Tottenham i sorg - Ventrone död

Tottenham gick under torsdagsförmiddagen ut med en sorglig nyhet, då klubbens fystränare Gian Piero Ventrone har avlidit. Ventrone blev 61 år gammal.

"Han kommer att vara väldigt saknad av alla i klubben och våra tankar är med hans familj och vänner i denna bottenlöst sorgliga tid", skriver klubben på Twitter.

Ventrone kom in till klubben i november i fjol, som en del av chefstränaren Antonio Contes stab, men har även arbetat i Juventus, Catania, JS Suning, GZ Evergrande och AC Ajaccio.



We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.