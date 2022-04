Tottenhams bakslag i CL-jakten: Doherty uppges missa resten av säsongen

Tottenham är på jakt efter en topp fyra-placering i Premier League som ger spel i Champions League nästa säsong. I helgen tog Spurs sin fjärde raka trepoängare i ligaspelet efter en 4-0-seger borta mot Aston Villa, men den segern kan visa sig bli dyrköpt.

Nu rapporterar Sky Sports att högerspringaren Matt Doherty, som tvingades kliva ut skadad mot Aston Villa efter en tackling, blir borta i upp till tolv veckor. Anledningen är en skada på ett ligament i ena knät. Det innebär att han missar resten av säsongen, som slutar den 22 maj för Tottenhams del.

Doherty har tagit en ordinarie tröja som wingback och visat upp form på sistone, så beskedet kommer minst sagt olägligt för Spurs-managern Antonio Conte.

Tottenham ligger i skrivande stund fyra i Premier League och ställs härnäst mot Brighton på hemmaplan på lördag.

