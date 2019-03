Tottenhams glädebesked - mittfältsstjärnan tillbaka i träning

Tottenhams Dele Alli har varit skadad i låret sedan mitten av januari. Då meddelade klubben att mittfältaren skulle vara borta från träning fram till början av mars och under måndagen kom beskedet att mittfältaren nu är tillbaka.

Via sitt Twitter-konto meddelar Spurs att Alli är tillbaka i träning med resten av laget. Däremot är det osannolikt att han spelar tisdagens Champions League-möte med Dortmund.

Två som däremot kan medverka i mötet är Harry Winks och Eric Dier. Mittfältsduon har återvänt till träning efter skador och rest med resterande del av laget till Tyskland.

