Tungt besked för Liverpool - backen uppges missa resten av säsongen

Liverpool går nu in i slutskedet av säsongen med en toppstrid i Premier League och kvartsfinalspel mot Manchester City i Champions League. Men man ser ut att få göra det utan mittbacken Joel Matip.

Enligt Sky Sports väntas 26-åringen missa resten av säsongen med en lårskada.

Matip har under säsongen gjort 25 ligamatcher för Liverpool och sex matcher i Champions League. Han kom till Liverpool från Schalke 04 sommaren 2016.

BREAKING: @LFC defender Joel Matip expected to miss the rest of the season with a thigh injury. #SSN pic.twitter.com/51YgL9Rfaa