TV: De Gea obrydd av rykten: "Lycklig där jag är"

Det var för tre år sedan som David De Gea var på väg att gå från Manchester United till Real Madrid, och Keylor Navas motsatt väg. Affären kraschade dock när papprena kom in sekunder för sent. Sedan dess har De Gea fortsatt att kopplas ihop med Real, vilket han fick frågor om inför Spaniens landskamp mot Schweiz under söndagskvällen.

- Det viktigaste är VM, som startar den 15 juni. Det är det viktigaste, VM och att göra ett bra jobb. Vi kommer att försöka göra det bra, det är det viktigaste. Jag är väldigt lycklig där jag är och nu är jag bara fokuserad på landslaget, säger De Gea.