TV: Elangas nya succé i United - blev tvåmålsskytt i U23-ligan

Manchester Uniteds svenske anfallstalang Anthony Elanga, 19, närmar sig att få göra debut i A-laget. Han var med på bänken i båda kvartsfinalmötena med Granada i Europa League, men har annars främst fått speltid i Uniteds U23-lag.

Under måndagskvällen spelade han från start i bortamötet med Derby County i Premier Leagues U23-liga och stod för ett vackert mål redan i den första minuten. Elanga tog då emot en passning i straffområdet och dunkade upp bollen i nättaket till 1-0.

Därefter svängde matchen ordentligt och i slutändan gick United till pausvila i 4-2-ledning. Sedan var det dags för Elanga igen.

I den 71:a minuten dribblade sig Elanga in i straffområdet och sköt 5-2. Det var därmed svenskens andra mål den här kvällen. United utökade även senare till 5-2 och 6-2 och vann därmed i slutändan överlägset.

Elanga är nu noterad för nio mål på 16 matcher i Premier Leagues U23-liga.

Se den svenske talangens mål nedan.

Bang!! 30 seconds and Elanga finishes superbly after our first attack #mufc #United #u23 pic.twitter.com/9SmNAclEoO