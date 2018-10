Den regerande mästaren Chelsea har haft en tuff inledning på Womens Superleague, med bara en vinst på sex matcher. Under söndagen var London-laget dock tillbaka som vinnare när Liverpool gästade på Kingsmeadow.

Stor matchhjälte blev Magdalena Eriksson med ett riktigt konstmål. Svenskan kickade upp bollen i luften och cykelsparkade sedan in 1-0 i den 25:e minuten. Målet blev det enda i matchen och gav tre poäng till Chelsea.

Jonna Andersson startade precis som Eriksson matchen men Hedvig Lindahl fick på nytt sitta på bänken bakom Carly Telford.

😱😱😱



What a goal, @MagdaEricsson!



She puts @ChelseaFCW 1-0 up against Liverpool with an overhead kick! pic.twitter.com/oGJkzLqUSd