TV: Guardiola: "City blev erbjudet att köpa Pogba i januari"

För knappa två veckor sedan gick agenten Mino Raiola till verbal attack mot Manchester Citys tränare Pep Guardiola.

- Tränaren Pep Guardiola är fantastisk. Som en person är han en absolut nolla. Han är en fegis, en hund. Han är en klassisk präst. "Gör som jag säger, gör inte som jag gör..." Om Manchester City vinner Champions League den här säsongen kommer det understryka vilken bra tränare han är - men jag kommer att hata det, sade Raiola då.

När Guardiola i dag fick frågan om Raiolas attack på en presskonferens menade City-managern att han inte förstod attacken eftersom han aldrig pratar med Raiola.

- Det kommer från en kille som för två månader sedan erbjöd mig Mchitarjan och Pogba. Varför? Han måste skydda sina spelare och veta att han inte kan ta sina spelare till en kille som jag, som är som en hund, säger Guardiola.

Guardiola fick sedan frågan vad han tyckte om Pogba som spelare.



- En topp-, toppspelare.

Vad tyckte du om erbjudandet?

- Jag sade nej. Vi har inte pengar att köpa en spelare som Pogba, för han är för dyr, säger Guardiola.

Pogba har den senaste tiden ryktats vara i någon form av dispyt med Manchester Uniteds manager José Mourinho, och fransmannen har fått sparsam speltid under den senaste tiden. Henrich Mchitarjan, som Guardiola också hävdar blev erbjuden City, gick till Arsenal i januarifönstret i utbyte mot Alexis Sanchez.



Pogba twittrade sedan under kvällen en bild med texten "Say what?", ungefär "Ursäkta, vad sa du?".

