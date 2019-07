TV: Här sjunger Ljungberg Ledins "En del av mitt hjärta"

Fredrik Ljungberg är ny assisterande tränare för Arsenals A-lag och på lagets försäsongsläger i Los Angeles tvingades svensken ta ton - eftersom att han är ny i laget.

Då valde den förre Arsenal-stjärnan att sjunga en bit ur Tomas Ledins låt "En del av mitt hjärta".

På en videofilm som publicerades på Alexandre Lacazettes Instagram visas när Ljungberg sjunger till stort jubel innan han går av scenen och får applåder.

Se när Ljungberg sjunger ”En del av mitt hjärta” i tweeten nedan.

Video: Arsenal coach Freddie Ljungberg singing his initiation song on the club’s tour of the United States. 😂😂 [IG story: lacazettealex] #afc pic.twitter.com/GqgXRKMBob