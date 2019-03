TV: Manchester United-svensk med otroligt solomål i U18-serien

Tidigare Malmö FF-backen Joseph Elangas son Anthony Elanga tillhör sedan ett par år tillbaka Manchester Uniteds akademi. 16-åringen har under den här säsongen tillhört klubbens U18-lag, men har även fått speltid vid ett tillfälle i U23-laget.

I går spelade Elanga från start för Uniteds U18-lag i bortamötet med Newcastle och stod för ett läckert mål till 3-0 i 3-1-segern. Anfallaren fick bollen några meter in på offensiv planhalva, höjde farten, tog sig förbi ett antal motståndare och avslutade med en fint innan han rullade in bollen i mål.

Elanga gjorde i höstas i fjol debut för Sveriges P16-landslag, men har även varit med på ett landslagsläger med Englands P02-landslag.

- Det är inte så stor skillnad mellan England och Sverige. England jobbar hårt, men det känns som att vi här i Sverige jobbar ännu hårdare. Jag känner mig mer hemma i Sverige, sa talangen till SvFF:s hemsida i september i fjol.

Manchester United är på tredjeplats i den norra U18-serien för Premier League i England.

#MUAcademy: Anthony Elanga was on target in our Under-18s' 3-1 win over Newcastle on Saturday with this superb solo effort. 🔥 pic.twitter.com/HOs9IEkvYL