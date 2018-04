TV: Salahaffär stör Mourinho: "Orättvist"

Liverpool-stjärnan Mohamed Salah har under säsongen varit namnet på de flestas läppar i England efter 43 mål på 47 matcher totalt för Premier League-klubben. Han gjorde dock redan 2013 sin första säsong i Premier League med Chelsea, då han anslöt från Basel till Londonklubben. Han slog sig dock inte in i laget och lånades i två sejourer ut till Fiorentina och Roma före han lämnade klubben för just Roma och Serie A.

Manchester United-tränaren José Mourinho har genom åren fått utstå hård kritik för att han inte valde att satsa på Salah i Chelsea, vilket han nu berättar om i en intervju med brasilianska ESPN.

- Mourinho säger att han tycker att han blir lite orättvist behandlad, då det inte var han som sålde Salah, det var han som köpte Salah. Det är lite av hans poäng. Han ansåg att Salah inte var mogen när han kom, vilket gjorde att han lånades ut till Fiorentina, Roma och sedan såldes från Chelsea. Det är också lite typiskt Mourinho. Han pratar säkert sanning, men bara en del av sanningen. Det är ju lite hans taktik och säkerligen därför många ser honom som en hycklare. Han ansåg inte att Salah var tillräckligt bra, men han spelade ju hela tiden i Fiorentina och Roma. Han hade även De Buryne och Lukaku som inte fick chansen, säger Fredric Pavlidis i fredagens Headlines.

Övriga ämnen:

