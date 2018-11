TV: Vertonghen nära comeback för Spurs: "Bestämmer i morgon"

Jan Vertonghen har varit borta i snart två månader med en skada i baksida lår. Men under torsdagen var belgaren tillbaka i full träning med Tottenham. Vertonghen kan nu vara med i Spurs-truppen till lördagens Premier League-möte med Chelsea.

- Vi har fortfarande en dag till, men det är väldigt goda nyheter att han är involverad i gruppen igen. De senaste två veckorna har han tränat på väldigt bra. Nu kan vi bara vänta till i morgon och bestämma om vi tror att han kan vara redo för lördagens match, säger managern Mauricio Pochettino.

- Jan är en sån viktig spelare för oss.

För Tottenham är Vertonghens återvändo minst sagt lägligt. De kommande matcherna för klubben är nämligen mot Chelsea, Inter och Arsenal.

Vertonghen själv skriver på Twitter:

"Tillbaka precis i tid för London-derbyna."

Back just in time for the London derbies 💪🏼 pic.twitter.com/vqQNNMZjm0