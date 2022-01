United föll sent hemma mot Wolves i Rangnicks första förlust

När Manchester United tog emot Wolverhampton i Premier League under måndagskvällen var Phil Jones tillbaka i startelvan igen efter nästan två års frånvaro. Mittbacken gjorde sin senaste start för United den 26 januari 2020, för 708 dagar sedan, mot Tranmere Rovers i FA-cupen. Victor Nilsson Lindelöf, Harry Maguire och Eric Bailly saknades helt i matchtruppen.

- Victor var fortfarande positiv (för covid-19), så det var tydligt redan på söndagsmorgonen att han skulle saknas. Harry fick en smäll mot bröstet mot Burnley. Vi trodde att han skulle vara okej, men i går när han testade var det omöjligt. Han hade för mycket smärta, sade United-managern Ralf Rangnick till klubbens tv-kanal före avspark.

Den svenske anfallstalangen Anthony Elanga, 19, fanns med på bänken för United, där Cristiano Ronaldo bar kaptensbindeln för första gången sedan återkomsten i somras.

Efter en första halvlek där Wolves varit det bättre laget och fört det mesta av spelet var ställningen alltjämt 0-0 när domaren blåste av för pausvila. Visslan möttes av spridda burop på Old Trafford efter att United släppt till hela 15 avslut mot mål. Det är fler avslut än något annat bortalag fått till i en Premier League-match på Old Trafford sedan statistiken introducerades säsongen 2003/04, enligt statistiktjänsten OptaJoe.

Med en timme spelad byttes Bruno Fernandes in för United. Bara några minuter senare var portugisen nära att näta när han prickade ribban från nära håll. Därefter prickade Romain Saïss ribban med en Wolverhampton-frispark innan gästerna tog ledningen genom João Moutinho. När Phil Jones nickade bort ett inlägg var Moutinho på plats och placerade in 0-1 med ett välplacerat distansskott. Då stod klockan på 82 minuter.

Anthony Elanga byttes in i hemmalagets kvitteringsjakt, men förgäves. United förlorade med 0-1, vilket var Ralf Rangnicks första förlust som manager för klubben i tyskens nionde match vid rodret. Det var även Wolves första seger på Old Trafford sedan 1980 efter tre oavgjorda och sju förluster.

- Det jag vill är att hjälpa laget. Att vinna här på Old Trafford mot en stor klubb är fantastiskt för oss, säger matchvinnaren João Moutinho till Sky Sports, innan han berättar om sitt mål:

- Phil Jones nickade ut bollen och jag försökte se vad den hamnade. Efter min första touch sa jag att jag behövde skjuta. Det är det jag behöver göra, skjuta mer. Ett vackert mål.

Ralf Rangnick var desto mer besviken efter slutsignalen.

- Vi spelade inte bra individuellt eller kollektivt. I första halvlek hade vi stora problem att hålla dem borta från vårt mål, säger Rangnick till Sky Sports.

United-managern fortsätter:

- I andra halvlek bestämde vi oss för att byta formation (till en trebackslinje) och vi hade mer kontroll. Men vi missade våra chanser och vi måste erkänna att de förtjänade att vinna.

- Wolves var det bästa laget vi mött. Vi hade fler problem i dag än i våra tidigare matcher. Matchen visade att vi fortfarande har mycket jobb kvar att göra. Vi hade för många oforcerade misstag.

Tabellåttan Wolves är nu bara tre poäng efter tabellsjuan Manchester United, som tappar viktiga poäng i kampen om fjärdeplatsen och Champions League-spel nästa säsong.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Jones, Varane, Shaw - Matic, McTominay - Greenwood, Sancho - Cavani, Ronaldo.

Wolverhampton: José Sá - Kilman, Coady, Saïss - Semedo, Neves, Moutinho, Marçal - Trincão, Jiménez, Podence.

1980 - Wolves have picked up their first away league win against Manchester United since February 1980, ending a run of 10 visits to Old Trafford without a win (D3 L7). United. #MUNWOL pic.twitter.com/a1lIOGRVSz