United-hjälten från München död - blev 87 år gammal

Harry Gregg var under slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet en av de största spelarna i Manchester United. Nordirländaren överlevde också flygtragedin i München 1958 och visade då hjältemod.

”Greggs handlingar och hans heroiska mod under den fruktansvärda dagen är dokumenterade. Efter att ha överlevt kraschen med bara en blodig näsa återvände han och räddade de som satt fast. Han räddade ett 20 månader gammalt barn, en gravid kvinna och försökte återuppliva Matt Busby”, skriver Manchester United på sin hemsida.

Nu har hjälten från München och den tidigare storspelaren gått bort. Manchester United meddelar att Harry Gregg har avlidit vid 87 års ålder.

”Harrys insatser innebär att han aldrig kommer att förglömmas på Old Trafford”, skriver klubben på sin hemsida.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm