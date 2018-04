United lägger utbyggnadsplaner för Old Trafford på is

Old Trafford är just nu den största fotbollsarenan i England bortsett Wembley, med plats för strax under 75 000 åskådare. Under det senaste decenniet har det vid ett flertal tillfällen funnits planer på att bygga ut Sir Bobby Charlton-läktaren för att få in ännu fler åskådare - men de planerna läggs nu på is "under den närmaste framtiden", enligt BBC.

Orsaken är logistiska problem, med bland annat en järnvägslinje som går precis bakom läktaren.

Från starten av nästa säsong kommer Old Traffords kapacitet i stället sjunka till runt 73 500 åskådare på grund av arbete för att få in fler funktionshindrade åskådare.