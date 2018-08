United väntas anställa sportchef - för första gången i klubbens historia

Det har rapporterats om gnissel i Manchester Uniteds sportsliga ledning. Managern José Mourinho uppges ha varit besviken och frustrerad över att klubben inte ville lägga pengar på nyförvärv, närmare bestämt en mittback, under de sista dagarna av det engelska transferfönstret – och tidningen Daily Mirror uppgav att klubben antagit en ny policy kring spelarförvärv där det ska läggas mindre pengar på dyra, äldre spelare, och att det ska fokuseras mer på klubbens egna produkter.

Nu skriver The Guardian, som även de rapporterat om osämja i klubbledningen, att United just nu håller på att rekrytera en sportchef. Det skulle i så fall vara första gången i klubbens 140-åriga historia en ”director of football” anställs.

Tidningen skriver att Mourinho och den vice vd:n Ed Woodward fortsatt skulle ha stort inflyttande vad gäller värvningar, men att en sportchef ska minska problemen som kan uppstå vad gäller rekryteringar gjorda av en manager som oftast inte sitter så många år på posten, och i stället förbättra kontinuiteten.

The Guardian skriver posten väntas tillsättas när ”omstruktureringen av klubben är klar”.