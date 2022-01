Uppges nära Newcastle - Lyon förnekar uppgifterna: "Falsk"

Newcastle fick stenrika saudiarabiska ägare i oktober och försöker nu värva sig kvar i Premier League. Efter högerbacken Kieran Trippier (cirka 150 miljoner kronor) och forwarden Chris Wood (cirka 300 miljoner kronor) verkar nu innermittfältaren Bruno Guimarães bli nästa nytillskott till St James' Park.

Den ansedde The Guardian-journalisten Fabrizio Romano, som specialiserat sig på övergångar, rapporterar att Lyon accepterat ett bud på 33.5 miljoner pund (cirka 420 miljoner kronor) för 24-åringen. Guimarães själv har också tackat ja till flytten.

Den brasilianske landslagsmannen är just nu i Ecuador för att spela en VM-kvalmatch, men kommer att genomföra läkarundersökningen när han återvänder till Brasilien. Nu återstår bara de sista detaljerna innan övergången är helt klar, skriver Fabrizio Romano.

Brittiska Sky Sports rapporterar också att klubbarna kommit överens om en övergångssumma, men att Newcastle betalar omkring 30 miljoner pund (motsvarande 375 miljoner kronor) för Guimarães.

Uppgifterna om överenskommelsen dementeras nu av Lyon. I ett uttalande på sin hemsida kallar de uppgifterna för "falsk information".

"Olympique Lyonnais vill kraftigt dementera den falska information som sprids av många medier då de rapporterar om ett avtal mellan Newcaslte och Lyon om en övergång för den brailianska mittfältaren Bruno Guimarães", skriver klubben och avslutar med att påminna om att transferfönstret innebär många rykten som direkt ses som sanning, men att enbart information direkt från klubben bör tas på allvar.

Andra klubbar, däribland Arsenal och Juventus, var också intresserade av Guimarães men Newcastle ser ut att vinna dragkampen.

Den defensive mittfältaren kom till Lyon från brasilianska Athletico Paranaense i januari 2020 och har varit gjuten i startelvan den här säsongen.

Newcastle are set to sign Bruno Guimarães. Meeting in the last few hours with Bruno & agents - he decided to accept. ⚪️🇧🇷 #NUFC



€40m bid accepted by OL - details with agents and club are missing before deal is done.



Bruno’s in Ecuador. Medical once he’ll be back in Brazil. pic.twitter.com/qtewkAMpUA