Uppgifter: Arsenal och Chelsea överens om Jorginho-affär

Arsenal toppar Premier League och stormar mot första ligatiteln sedan 2004. I januari har Arsenal förstärkt truppen med Leandro Trossard från Brighton & Hove Albion, samtidigt som det kommit rapporter om att London-klubben har lagt flera bud på Brightons succéspelare Moises Caicedo, men utan lycka, då ligakonkurrenten inte sägs vilja sälja mittfältaren i januari, utan möjligen först efter säsongens slut.

Under måndagen rapporterade The Athletic att Arsenals ledning i stället vänt blicken mot Chelsea-stjärnan Jorginho, som har ett utgående avtal, och under tisdagen kommer samma sajt med nya uppgifter om att klubbarna nått en överenskommelse om en övergång värd tolv miljoner pund, drygt 154 miljoner svenska kronor.

Jorginho väntas nu skriva på ett kontrakt med Arsenal till sommaren 2024, som innehåller en option om förlängning med ett år. Italienaren sägs även komma till Arsenals träningsanläggning under tisdagen för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen.

Jorginho kom till Chelsea från Napoli under 2018 och är den här säsongen noterad för tre mål på 25 framträdanden. Totalt har Jorginho noterats för 29 mål samt åtta assist på 213 matcher i Chelsea-tröjan. På meritlistan finns 46 landskamper för Italien.