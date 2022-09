Uppgifter: Bamba Dieng blir kvar i Marseille - efter misslyckad läkarundersökning med Nice

PSV satte stopp för en försäljning av Cody Gakpo som Leeds är intresserat av, ett intresse som inte har dött ut trots den nederländska klubbens tydliga markering.

Men istället för Gakpo såg Leeds ut att plocka in Bamba Dieng från Marseille på transferfönstrets sista dag, men istället för att ta planet från Frankrike till Yorkshire pekade allt allt mot att Dieng skulle hamna i OGC Nice efter att den franska klubben kapat affären i den sista minuten.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterade tidigare under torsdagen att Leeds var "rasande" efter att man nått en överenskommelse med Marseille tidigare under torsdagen och spelaren istället valt Nice som kom sent med ett anbud.

Leeds ägare Andrea Radrizzani bekräftade också under torsdagseftermiddagen att Dieng var på väg till klubben.

OGC Nice lyckades trots det kapa affären och Leeds bestämde sig för att lämna förhandlingarna med spelaren. Istället skulle de sista detaljerna med Nice färdigställas och en läkarundersökning skulle genomgås.

Sent under torsdagskvällen, under de sista timmarna av övergångsfönstret rapporterade Fabrizio Romano att Nice inte heller lyckas knyta ihop säcken och slutföra värvningen av Bamba Dieng.

Romano skriver att Diengs läkarundersökning har misslyckats och affären har därmed kollapsat. Istället ser talangen ut att bli kvar i Marseille.