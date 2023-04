Uppgifter: Chelsea-stjärnor lär tvingas gå ner i lön

Chelsea är på väg att avsluta en mardrömssäsong. London-klubben, som både gjort sig av med Thomas Tuchel och Graham Potter under säsongen, leds just nu av Frank Lampard tillfälligt och är på elfte plats i Premier League, samtidigt som det under tisdagen blev uttåg mot Real Madrid i kvartsfinal i Champions League.

Nu rapporterar den engelska tidningen Daily Mail att Chelseas troliga misslyckande med att kvalificera sig för nästa års Champions League-gruppspel kostar ett antal stjärnspelare.

Enligt tidningen behöver nu klubbens senaste nyförvärv och de, som kommit överens om nya kontrakt under den nya ägareran, gå ner i lön med minst 30 procent. Sedan ägarskiftet har tolv seniorspelare skrivit på permanenta kontrakt, medan sju spelare också skrivit på för nya villkor, och uppges därmed bli påverkade av att det inte ser ut att bli Europa-spel i höst.

ANNONS

Anledningen sägs vara att Chelseas nya ägare, med Todd Boehly i spetsen, infört en bonusstruktur för spelarkontrakt kopplat till Champions League-spel för att motivera spelare, men också som skydd mot minskade intäkter vid misslyckande med att kvalificera sig för turneringen. Så var det inte tidigare när Roman Abramovitj ägde klubben.